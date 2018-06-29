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الجمعة، 29 يونيو 2018 03:20 م
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روسيا تقدم شكوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الأمريكية على الصلب

الجمعة، 29 يونيو 2018 02:03 م
روسيا تقدم شكوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الأمريكية على الصلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسى، مكسيم أوريشكين، اليوم الجمعة، أن بلاده قدمت شكوى لمنظمة التجارة العالمية حول الرسوم الأميركية الإضافية على الصلب والألومنيوم.

ونقل المكتب الصحفى لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية عن الوزير قوله -وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- "قدمت روسيا شكوى لمنظمة التجارة العالمية على فرض الولايات المتحدة رسوما إضافية على الفولاذ والألومنيوم".

وأعلنت الإدراة الأمريكية، فى وقت سابق، رسوما نسبتها 25% على واردات الصلب ، و10% على واردات الألومنيوم بحجة حماية الصناعة الأمريكية لأنها تعد تهديدا للأمن القومى.

 

 


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