رئاسة الأركان الفرنسية تعلن التصدى لـ15 إرهابيا فى مالى

باريس (أ ف ب)

قُتل 15 مسلحا فى 22 يونيو أو تم اعتقالهم، خلال اشتباك مع جنود ماليين وعناصر فرنسيين من قوة برخان فى وسط شمال مالى، كما اعلنت رئاسة الاركان الفرنسية الجمعة.

وأوضحت رئاسة الأركان فى بيان أن "مفرزة مؤلفة من فرقة كوماندوس مالية تعمل إلى جانب مفرزة من قوة برخان، أخرجت مجموعة من حوالى 20 إرهابيا من موقعها فى منطقة غابات فى قطاع إينابلبل" شمال غرب تمبكتو.

وأضاف المصدر أن "المفرزة المشتركة ردت على الفور، طالبة دعم مروحيات برخان ومقاتلاتها".

وأكدت رئاسة الأركان أن "التحرك أتاح قتل أو اعتقال نحو 15 إرهابيا ومصادرة عدد كبير من المعدات أو تدميرها، منها سيارتا جيب و 6 دراجات نارية وذخائر وأسلحة ثقيلة وخفيفة (قاذفات صواريخ وبنادق كلاشنيكوف)".

وتابعت رئاسة الأركان أن العمليات المشتركة بين الجيش المالى وجنود عملية برخان "تعطل تحرك المجموعات المسلحة الإرهابية فى مناطق وجودها وتتيح تحقيق نتائج مقنعة".

ومنذ 2013، تفرقت المجموعات المتطرفة التى كانت تهدد العاصمة المالية باماكو، وطرد قسم كبير منها من شمال مالى، لكن مناطق بأكملها من البلاد ما زالت لا تخضع لسيطرة القوات المالية والفرنسية وقوة الأمم المتحدة "مينوسما" التى دائما ما تتعرض لهجمات.

ومنذ 2015، امتدت هذه الهجمات إلى وسط وجنوب مالى، وشملت هذه الظاهرة البلدان المجاورة، وخصوصا بوركينا فاسو والنيجر.