دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التعليم: 83% نسبة النجاح فى دبلوم الـ5 سنوات

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التربية والتعليم:
البنات يواصلن التفوق على البنين فى "الدبلومات الفنية" أيضًا.. 75% من الأوائل فتيات.. نسبة النجاح 57.5% بارتفاع بلغ 4% عن العام الماضى..الأول على الجمهورية بالمدارس الفندقية عمره 50 عامًا
صور.. اطلبوا العلم ولو فى الخمسين.. الأول على الدبلومات الفنية بالتعليم الفندقى "ترزى".. ورث المهنة عن والده وحاصل على 2 بكالوريوس وليسانس.. ووالدته وجيرانه فوجئوا بإعلان اسمه من الأوائل
"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا
وزارة الصحة:
رئيس هيئة التأمين الصحى لـ"اليوم السابع": عمل من نار للإسراع فى تطبيق المنظومة الجديدة ببورسعيد.. وتؤكد:الربط مع المستشفيات الجامعية ينهى قوائم الانتظار.. وتوفير الأجهزة والمستلزمات للمستشفيات على رأس اهتماماتى
خطة لرفع كفاءة القوى البشرية لتقديم خدمات مميزة للمريض بقانون التأمين الصحى.. وزيرة الصحة: تدريب 2200 طبيب على البرامج الصحية فى 5 تخصصات.. وتشدد: الحديث عن رفع تذاكر الكشف بالمستشفيات العامة "شائعة"
وزارة التموين:
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة الإسكان:
وزارة الأوقاف:
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى أول حوار عقب تجديد الثقة به: «يونيو» كتبت تاريخا استثنائيا.. والرئيس السيسى قام بأكبر عملية إنقاذ وطنى فى.. والإخوان جماعة إرهابية إقصائية عنصرية وتزعم أنها المختارة
وزارة النقل:
وزارة الزراعة:
وزارة الكهرباء:
وزارة القوى العاملة:
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