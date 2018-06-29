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حكومة بلجيكا تخصص 1759 يورو سنويا للشركات عن كل شاب يتدرب على العمل

الجمعة، 29 يونيو 2018 12:41 م
حكومة بلجيكا تخصص 1759 يورو سنويا للشركات عن كل شاب يتدرب على العمل شارل ميشيل
كتب: أحمد علوى
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قررت الحكومة البلجيكية وضع حافز مالى لأول مرة ويبلغ 1750 يورو سنوياً، يتم تقديمه للشركات مقابل جلب كل شاب يتراوح عمره بين 15 و 25 عاما، بموجب عقد تدريب مرتبط بالعمل، وذلك بدءا 1 يوليو 2018 فى منطقة بروكسل.

هذه المساعدات المالية ستكون متاحة على أساس استمارة طلب مسجلة، ويجب أن يستغرق تدريب الشباب داخل الشركة ستة أشهر على الأقل.

مع العلم أن الرسوم الإدارية التى تبلغ 128، تم إلغاءها بالفعل حتى يومنا هذا.

ووفقا لتصريحات صادرة عن وزير العمل فى بروكسل ديديه جوسوين ، فإن هذا القرار من شأنه أن يكمل حزمة من التدابير التى وعدت بها حكومة اقليم بروكسل فى بداية الهيئة التشريعية "لتعزيز التدريب المرتبط بالعمل".

 


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الحكومة البلجيكية

بلجيكا

وزير العمل البلجيكى

الشركات البلجيكية




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