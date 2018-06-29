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الجمعة، 29 يونيو 2018 08:26 م
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حصاد العالم.. القبض على 600 متظاهر فى واشنطن احتجاجا على سياسة ترامب

الجمعة، 29 يونيو 2018 08:00 م
حصاد العالم.. القبض على 600 متظاهر فى واشنطن احتجاجا على سياسة ترامب مظاهرات واشنطن ضد ترامب
إعداد: هانى محمد
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نشر "اليوم السابع" على مدار اليوم العديد من التقارير فى الشأن العربى والدولى، حيث سيطرت على المشهد العالمى أزمة المهاجرين، والهجوم على صحيفة فى ماريلاند، والقبض على 600 متظاهر فى واشنطن احتجاجا على سياسة ترامب للهجرة.

 

ويصحبكم "اليوم السابع" فى جولة للتعرف على أهم أحداث اليوم على الصعيد العربى والعالمى.

 

فيديو.. القبض على 600 متظاهر فى واشنطن احتجاجا على سياسة ترامب للهجرة

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