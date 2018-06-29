حصاد العالم.. القبض على 600 متظاهر فى واشنطن احتجاجا على سياسة ترامب

إعداد: هانى محمد

نشر "اليوم السابع" على مدار اليوم العديد من التقارير فى الشأن العربى والدولى، حيث سيطرت على المشهد العالمى أزمة المهاجرين، والهجوم على صحيفة فى ماريلاند، والقبض على 600 متظاهر فى واشنطن احتجاجا على سياسة ترامب للهجرة.

ويصحبكم "اليوم السابع" فى جولة للتعرف على أهم أحداث اليوم على الصعيد العربى والعالمى.

فيديو.. القبض على 600 متظاهر فى واشنطن احتجاجا على سياسة ترامب للهجرة

مصرع 3 أطفال وفقدان 100 شخص إثر غرق مركب بسواحل ليبيا

الجيش الوطنى الليبى يرفض رغبة أطراف دولية التواجد العسكرى على أراضيه

التحالف العربى: منح 4 تصاريح لسفن متوجهة لميناء الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

الفرنسية: إسرائيل تصرف مساعدات إلى نازحين سوريين بمنطقة الجولان

ميليشيات الحوثى تواصل استخدام الأسلحة الثقيلة داخل الأحياء السكنية بالحديدة

توجيه 5 اتهامات بالقتل لأمريكى أطلق النار داخل مقر صحيفة فى ماريلاند

فيديو: ترامب لرئيس البرتغال: لو ترشح رونالدو ضدك فى الانتخابات فلن تفوز





رئيس البرلمان الأوروبى: 500 مليون يورو لا تكفى لقطع طرق تهريب المهاجرين

تعرف على الـ12 بندا لتنظيم قوانين دخول المهاجرين إلى أوروبا

الكرملين: بوتين وترامب سيجريان مناقشات مفصلة بشأن سوريا عند اجتماعهما فى يوليو