توفيق عكاشة: "مصر كانت رايحة المحيط الهندى و30 يونيو أعادتها لمسارها"

كتب أيمن رمضان

قال الإعلامى توفيق عكاشة، إن ثورات الخراب العربى من تخطيط النظام الصهيونى الذى يفرض سيطرته على النظام العالمى من خلال استغلال الجماعات الدينية واليسارية من داخل الوطن العربى وجعلها تهدم مؤسسات الدول وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والأمنية والقضائية بحجة إعادة بنائها من جديد، وتابع:" مثلث الرعب لدى النظام الماسونى الصهيونى العالمى يتمثل فى العلم والاقتصاد والدين ويروج لهم من خلال الإعلام".

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن جماعة الإخوان الإرهابية أحد فروع النظام الماسونى الصهيونى العالمى والفكر اليسارى فرع آخر، لافتاً إلى أن الصهيونية العالمية تروج لثورات الخراب والدمار فى الشعوب الجاهلة، موضحاً أن كل من يتبنى فكر ثورات التدمير تجدهم يقولون بالفوضى الخلاقة من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة من الجديد، وعندما تسألهم عن فكرهم فى البناء لا تجد لهم إجابة، وتابع:"عندهم كتالوج للهدم ولا يعترفون بالبناء والتعمير".

وأكد أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة النجاة للشعب المصرى من مخططات التقسيم والدمار والخراب، وتابع:" مصر كانت رايحة على المحيط الهندى أو الأطلنطى أو رايحة فى غيابات الجب، لكن ثورة 30 يونيو أعادتها لمسارها واحضان المصريين".

وأوضح "عكاشة"،:"الأديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام هى مصدر حقوق الإنسان التى يتشدق بها الإخوان واليسار، ويوجد 2 مليار كافر موجودين فى العالم لا يعتنقون الأديان السماوية، وعلى جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم "داعش" الذين يستحلون دمائنا أن يذهبوا إليهم ويدعوهم إلى الإسلام إن كانوا صادقين فيما يقولون".