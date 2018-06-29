توفيق عكاشة: حلاق وعربجى وعجلاتى ومكوجى ضمن 7 أسسوا فكر الإخوان الإرهابية

كتب أيمن رمضان

قال الإعلامى توفيق عكاشة،إن مؤسسى جماعة الإخوان الإرهابية عام 1928 كانوا 7 أفراد هم "حسن البنا الساعاتى مدرس خط عربى، وحافظ عبد الحميد نجار، وفؤاد إبراهيم مكوجى رجل، وعبد الرحمن حسب الله عربجى، وإسماعيل عز جناينى، وزكى المغربى عجلاتى، وأحمد الحصرى حلاق"، وتابع:"هذه مهن مؤسسى فكر الجماعة الإرهابية، وأكيد طالما فيهم عربجى يبقا فكر بينهق.. هؤلاء من أسسوا فكر جماعة إخوان الشيطان.. أنا راجل فلاح وأحترم كل هذه المهن ولكن كلاً ميسر لما خلق له".

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هذه الجماعة فى بداية تأسيسها كل من كانوا فيها لا يمتلكون دخول مرتفعة نظراً لأعملهم البسيطة بالإضافة إلى أنهم لا يجيدون القراءة والكتابة فكيف يكون لديهم فكر، وبالتالى فكر هذه الجماعة قادم من الخارج، وتابع:" مبادئ جماعة الإخوان العشرين تشبه مبادئ الصهيونية العالمية".

وأكد الإعلامى توفيق عكاشة أن ما أقيم على باطل فهو باطل، وفى وقت السكرة جلس هؤلاء الجهلاء على حكم مصر ومعهم اليساريون الذين هم الوجه الآخر للجماعة الإرهابية، بتوجيه من النظام الصهيونى العالمى الذى أسس فى عام 1774 بألمانيا على يد موسى روتشيلد الذى كانت أمه يهودية مصرية كما يقال، وتابع:" روتشيلد ليس اسم العائلة كما يعتقد البعض، بل هو أسم محل الذهب الذى كان يمتلكه".