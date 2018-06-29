video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 11:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

توفيق عكاشة: حلاق وعربجى وعجلاتى ومكوجى ضمن 7 أسسوا فكر الإخوان الإرهابية

الجمعة، 29 يونيو 2018 10:04 م
توفيق عكاشة: حلاق وعربجى وعجلاتى ومكوجى ضمن 7 أسسوا فكر الإخوان الإرهابية الإعلامى توفيق عكاشة
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال الإعلامى توفيق عكاشة،إن مؤسسى جماعة الإخوان الإرهابية عام 1928 كانوا 7 أفراد هم "حسن البنا الساعاتى مدرس خط عربى، وحافظ عبد الحميد نجار، وفؤاد إبراهيم مكوجى رجل، وعبد الرحمن حسب الله عربجى، وإسماعيل عز جناينى، وزكى المغربى عجلاتى، وأحمد الحصرى حلاق"، وتابع:"هذه مهن مؤسسى فكر الجماعة الإرهابية، وأكيد طالما فيهم عربجى يبقا فكر بينهق.. هؤلاء من أسسوا فكر جماعة إخوان الشيطان.. أنا راجل فلاح وأحترم كل هذه المهن ولكن كلاً ميسر لما خلق له".

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هذه الجماعة فى بداية تأسيسها كل من كانوا فيها لا يمتلكون دخول مرتفعة نظراً لأعملهم البسيطة بالإضافة إلى أنهم لا يجيدون القراءة والكتابة فكيف يكون لديهم فكر، وبالتالى فكر هذه الجماعة قادم من الخارج، وتابع:" مبادئ جماعة الإخوان العشرين تشبه مبادئ الصهيونية العالمية".

وأكد الإعلامى توفيق عكاشة أن ما أقيم على باطل فهو باطل، وفى وقت السكرة جلس هؤلاء الجهلاء على حكم مصر  ومعهم اليساريون الذين هم الوجه الآخر للجماعة الإرهابية، بتوجيه من النظام الصهيونى العالمى الذى أسس فى عام 1774 بألمانيا على يد موسى روتشيلد الذى كانت أمه يهودية مصرية كما يقال، وتابع:" روتشيلد ليس اسم العائلة كما يعتقد البعض، بل هو أسم محل الذهب الذى كان يمتلكه".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. توفيق عكاشة: نشأة جماعة الإخوان الإرهابية استكمال لمخطط تقسيم الوطن العربى

فيديو.. توفيق عكاشة: "الفكر اليسارى والإخوانى خرجا من قلب البيت الصهيونى"

توفيق عكاشة

الصهيونية

الماسونية

الاخوان

اليسار

الاشتراكيه




لا تفوتك
السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة