"تموين الجيزة" ورابطة تجار سوق الجملة يضعون الأسعار الاسترشادية

كتب إبراهيم سالم

عقد هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، اجتماعا مع رابطة تجار سوق الجملة بـ 6 أكتوبر، وبحضور أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة، لوضع الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة بالسوق، فى ضوء القرارات الأخيرة بزيادة أسعار المنتجات البترولية وتأثيرها المباشر على الأسعار داخل وخارج السوق، حيث من المقرر أن يعقد الأطراف السابقون اجتماعا اسبوعيا لوضع تلك الأسعار.

وأكد "كامل" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم خلاله مناقشة أسعار السلع داخل وخارج السوق ووضع قائمة استرشادية لقائدى سيارات النقل، وكذا أسعار الخضروات والفاكهة لسوق الجملة وللبائعين بالأسواق، على أن تبدأ الأسعار التى تم وضعها اعتباراً من السبت القادم، وتحديد هوامش ربح مناسبة سواء لتاجر الجملة أو التجزئة أو البائع.

وأكد المحافظ على ضرورة، تحمل المسئولية تجاه الوطن والعمل لصالح المواطن، وألا نثقل عليه ومواجهة الاستغلال غير المشروع من البعض لقرار رفع أسعار البنزين والسولار واستغلاله لتحقيق مكاسب غير شرعية، لافتاً إلى أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة حيال المخالفين، وتشديد الرقابة على الأسواق العامة وسيارات النقل فى حالة رفع مقابل النقل بشكل مبالغ فيه .

وشملت القائمة الاسترشادية لبعض الخضر والفاكهة :

سعر الطماطم للكيلو من 0,75 جنيها - 2,00 جنية للجملة ومن 2 - 3 جنية للتجزئة

سعر البطاطس من 3- 4,25 جنيه للجملة، ومن 3,75 – 5,50 جنيه للتجزئة

سعر البصل من 2,50 – 3,50 جنيه للجملة ومن 3,50 - 4,50 جنيه للتجزئة

سعر البرتقال الصيفى من 0,75- 1,75 جنيه للجملة ومن 1,50- 3,00 جنيه للتجزئة

سعر التفاح المصرى من 5.00- 9.00 جنيه للجملة ومن 7.00- 11.00 جنيه للتجزئة

وسعر التفاح المستوردمن 15- 18 جنية للجملة ومن 20- 23 جنية للتجزئة.

الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة بسوق الجملة