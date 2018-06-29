تقرير أممى يحذر من كارثة بسبب احتجاز "داعش" للمدنيين خلال معارك درعا

رويترز

قال مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، اليوم الجمعة، إن المدنيين فى محافظة درعا بجنوب غرب سوريا ربما يتعرضون للحصار والقصف على غرار ما حدث فى معركة الغوطة الشرقية، محذرا من "كارثة".

وذكر الأمير زيد، فى بيان، أن مكتبه لديه تقارير عن أن مقاتلى تنظيم "داعش"، الذين يحاولون السيطرة على منطقة حوض اليرموك فى محافظة درعا، "لا يسمحون للمدنيين بمغادرة المناطق الخاضعة لسيطرتهم"، وأضاف أن بعض نقاط التفتيش التابعة للقوات الحكومية تتقاضى مئات الدولارات من المدنيين لتسمح لهم بالمرور، وناشد كافة الأطراف توفير ممر آمن لمن يرغبون فى النزوح.