تعرف على تفاصيل صرف المعاشات بالزيادة المقررة أول يوليو

كتب مدحت وهبة

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة اتخذت الإجراءات القصوى استعدادا لبدء صرف معاشات شهر يوليو فى مواعيدها المقررة، شاملة الزيادة التى تقررت بالقانون رقم 99 لسنة 2018 وذلك بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها وحد أقصي 625,5 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات الى 750 جنيها وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل، وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2018، ويبلغ إجمالى عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم يبلغ 9,5 مليون مواطن.



وأضافت والى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قطاع الحاسب الآلى فى كل من صندوقى التأمين الاجتماعي الحكومى والعام والخاص قاما بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأمينى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات.



و جاءت الزيادات منحازة إلي المعاشات الأدنى بحيث تم رفع الحد الأدنى للمعاش من 500جنيه ليصبح 750 جنيها شهريا ، كما سترتفع المعاشات بنسبة 23% لعدد 3 ملايين صاحب معاش وهم يمثلون 43% من أصحاب المعاشات.

بينما يزيد معاش ٤ مليون مستفيد بنسبة 15/، مضيفة أن تكلفة الزيادة الجديدة التى ستطبق اعتباراً من 1/7/2018 ستتحملها الخزانة العامة بقيمة 24.2 مليار جنيه سنويا.



وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أنه قد تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة لعدد 7.7 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه.



وأشارت والى، إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعى عدد 2745135 قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الالية A.T.M بداية من بعد غدا الأحد أول يوليو، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارا من يوم الإثنين 2 يوليو نظرا لآن يوم الأحد عطلة رسمية احتفالا بثورة 30 يونيو .



أما المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعد دها 354 7879 حالة بقيمة إجمالية 5. مليار جنيه يبدء الصرف لهم اعتبارا من يوم 5 يوليو ،



على ان يتم بدء الصرف للمعاشات المحولة على البنوك وعددها 1467352 حالة بقيمة إجمالية 3.7 مليار جنيه اعتبارا من يوم 10 يوليو.



وأكد سامى عبد الهادى رئيس الصندوق العام والخاص، أن الهيئة بها أكثر من 500 منطقة ومكتب تأمينى تعمل على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم، ويتم صرف المعاشات من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية.