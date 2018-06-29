تعرف على القطارات المعدل مواعيدها بدء من 1 يوليو × 19 معلومة

اعتمد المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد جدول تشغيل القطارات الجديد للعام المالى 2018/ 2019 بتعديلات فى مواعيد 24 قطارا تعمل على خطوط الوجه البحرى، على أن يبدأ العمل بالمواعيد الجديدة ابتداء من 1 يوليو المقبل، ويقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن القطارات المعدل مواعيدها فى 19 معلومة.

1ـ تعديل موعد قيام قطار مكيف رقم 919 القاهرة ـ الإسكندرية ليصبح 14.25 ظهرا بدلا من 14.20.

2ـ تعديل موعد قيام قطار رقم 959 القاهرة ـ الإسماعيلية ليصبح قيامه من القاهرة 17.40 بدلا من 17.45.

3ـ تعديل موعد قيام قطار إكسبريس رقم 15 القاهرة ـ الإسكندرية ليصبح انطلاقه من القاهرة 11.25 بدلا من 11.30.

4ـ تعديل موعد قيام قطار رقم 839 بنها ـ ميت غمر ليصبح قيامه من بنها 20.30 بدلا من 20.15.

5ـ تعديل موعد قيام قطار رقم 829 بنها ـ ميت غمر ليصبح 14.00 بدلا من 14.05.

6ـ تعديل قيام قطار رقم 838 ميت غمر ـ بنها ليصبح قيامه من ميت غمر 20.15 بدلا من 19.50.

7ـ تعديل موعد قيام قطار رقم 816 ميت غمر ـ بنها ليصبح 21.00 بدلا من 20.40.

8ـ تعديل موعد قيام قطار رقم 841 بنها ـ ميت غمر ليصبح قيامه من بنها 22.15 بدلا من 22.00.

9ـ تعديل موعد قيام 836 ميت غمر ـ بنها ليصبح قيامه من ميت غمر 19.05 بدلا من 18.55.

10ـ تعديل موعد قيام قطار رقم 615 بنها ـ منوف ليصبح 13.45 بدلا من 13.25.

11ـ تعديل موعد قيام قطار رقم 617 بنها ـ منوف ليصبح 15.15 بدلا من 15.00.

12ـ تعديل موعد قيام قطار رقم 619 بنها ـ منوف ليصبح 16.25 بدلا من 16.10.

13ـ تعديل موعد قيام قطار رقم 611 ـ بنها ـ منوف ليصبح 09.40 بدلا من 09.35.

14ـ تعديل موعد قيام قطار رقم 612 منوف ـ بنها ليصبح 09.35 بدلا من 09.30.

15ـ تعديل موعد قيام قطار رقم 616 منوف ـ بنها ليصبح 13.55 بدلا من 13.20.

16ـ تعديل موعد قيام قطار رقم 618 منوف ـ بنها ليصبح 15.10 بدلا من 14.55.

17ـ تعديل موعد قيام قطار رقم 123 القاهرة ـ منوف ـ طنطا ليصبح 20.00 بدلا من 19.45.

18ـ تعديل موعد قيام قطار رقم 561 القاهرة ـ منوف ـ طنطا ليصبح 21.25 بدلا من 20.55.

19ـ ضم جدول تشغيل القطارات الجديد إجراء تعديلا فى 6 رحلات من خلال إضافات وقفات جديدة لها فى بعض المحطات تشمل:

إضافة وقوف لقطار رقم 1203 إكسبريس القاهرة ـ الإسكندرية بمحطة كفر الزيات.

إضافة وقوف لقطار رقم 18 إكسبريس الإسكندرية ـ القاهرة بمحطة شبرا الخيمة.

إضافة وقوف لقطارى رقمى 1205 و1206 القاهرة ـ مطروح والعكس بمحطة شبرا الخيمة.

إضافة وقوف لقطارى رقمى 1209 و1208 القاهرة مطروح والعكس بمحطة شبرا الخيمة.



