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"تصديرى الكيماويات": مبادرة المركزى بإسقاط الديون تنعش القطاع الصناعى

الجمعة، 29 يونيو 2018 05:00 ص
"تصديرى الكيماويات": مبادرة المركزى بإسقاط الديون تنعش القطاع الصناعى خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية
كتب – إسلام سعيد
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قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، وأحد كبار مصنعى الكيماويات فى مصر، إن مبادرة تسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه جيدة لكنها تأخرت بعض الشىء بعد تراكم القضايا فى المحاكم بين البنوك وبعض الشركات المتعثرة.

وأضاف أبو المكارم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إسقاط فوائد الديون عن الشركات سيساهم فى خروجها من دوامة المفاوضات والتعاملات القانونية وتوفير أوقات التقاضى، لافتًا إلى إمكانية حدوث انتعاشة لهذه الشركات لأنها ستهتم أكثر بالإنتاج وتشغيل العمال وسداد الضرائب بدلاً من النزاعات القانونية مع البنوك.

وأشار رئيس المجلس التصديرى إلى أن مبادرة المركزى ستتيح لـ 3500 شركة التفرغ للإنتاج والتطوير ويرفع على كاهل المصنعين مشكلات كبيرة جاءت نتيجة القرارات الاقتصادية التى رفعت مديونية الشركات بصورة مفاجئة خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف.

وأكد أبو المكارم، أن فوائد الديون المتراكمة أثرت سلبًا على المصنعين والشركات العاملة بالقطاع الصناعى، ورغم تأخر مبادرة البنك المركزى إلا أنها ستنقذ موقف قائم فعليًا وهو إنهاء مئات النزاعات القانونية بين البنوك والشركات.

 

 


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"العامة للمستوردين": تسوية مديونيات الشركات تنعش حركة الاقتصاد

المجلس التصديرى للكيماويات

اسقاط ديون الشركات

مبادرة البنك المركزى

اخبار الاقتصاد




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