تداول نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة على فيس بوك

تداولت صفحات الفيس بوك صورة من نموذج إجابة مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة والذى أدى الطلاب امتحاناتهم فيه أمس الخميس، وتضمن النموذج الإجابة عن الأسئلة التى وردت فى الامتحان وتوزيع الدرجات عليها.
يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة المتداول (1)
نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة المتداول (2)
نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة المتداول (3)
نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة المتداول (4)
نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة المتداول (5)
نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة المتداول (6)
نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة المتداول (7)
نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة المتداول (8)
نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة المتداول (9)
نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة المتداول (10)
نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة المتداول (11)
نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة المتداول (12)
نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة المتداول (13)
نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة المتداول (14)
نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة المتداول (15)
نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة المتداول (16)
نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة المتداول (17)
نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة المتداول (18)
نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة المتداول (19)
نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة المتداول (20)
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