تأخر إقلاع 7 رحلات دولية من مطار القاهرة لظروف التشغيل والصيانة

تأخر، اليوم، الجمعة، إقلاع 7 رحلات دولية من مطار القاهرة الدولى، لأكثر من ساعة، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وأوضحت مصادر بالمطار، أن رحلتى الخطوط التركية رقمى 691، و693 المتجهتين إلى اسطنبول، تأخرا لأكثر من ساعة بسبب أعمال الصيانة، فيما تأخرت رحلة الخطوط السعودية رقم 382 المتجهة إلى جدة، ورحلة خطوط طيران نسما رقم 170، المتجهة أيضا إلى جدة، بسبب ظروف التشغيل.

وقالت المصادر، أن تاخر رحلة طيران فلاى ناس رقم 264 المتجهة إلى مدينة الرياض السعودية، وتأخر رحلة طيران خطوط نسما رقم 120 المتجهة إلى مدينة تبوك، بالإضافة إلى تأخر رحلة الخطوط الاسترالية رقم 866، المتجهة إلى فيينا، بسبب ظروف التشغيل.