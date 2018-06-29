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بلاغ يتهم مدير مالى وإدارى بوحدة صحية بالدقهلية بسرقة أدوية السكر

الجمعة، 29 يونيو 2018 03:08 م
بلاغ يتهم مدير مالى وإدارى بوحدة صحية بالدقهلية بسرقة أدوية السكر اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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اتهمت مديرة عيادة أبو الصير للتأمين الصحى بتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية المدير المالى والإدارى بالوحدة الصحية بسرقة أدوية السكر من عيادة التأمين الصحى.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من الدكتورة هالة الشحات مدير عيادة أبو الصير للتأمين الصحى بتمى الأمديد، باكتشافها سرقة أدوية السكر الخاصة بالمرضى من داخل العيادة.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد فتح الله رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين عدم وجود كسر بالباب أو أى  آثار عنف، وبسؤال المبلغة اتهمت المدير المالى والإدارى للوحدة بالسرقة، وأشارت إلى أن قيمة الأدوية المسروقة 58 ألف جنيه، وتم تحرير المحضر رقم2232  إدارى تمى الأمديد لسنة 2018، وبالعرض على النيابة العامة أمرت مباحث الأموال العامة بعمل التحريات اللازمة عن الواقعة وكشف المتسبب.

 


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