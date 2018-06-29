بريزنتيشن سبورت تعلن دعمها لمؤتمر اليوم السابع للنهوض بصناعة كرة القدم

أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت ، حماسها الكامل ، للدعوة التي أطلقها الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة اليوم السابع ، بضرورة عقد مؤتمر علمي للنهوض بصناعة كرة القدم ، بعد ما شهدته الصناعة من تطور خلال السنوات القليلة الماضية ، و في ظل الأمنيات و الطلبات بنهوض أكثر و تطور يرضي أحلام الجماهير .

و أعربت شركة برزنتيشن سبورت فى بيان لها عن حماسها الكامل لمؤتمر اليوم السابع ، بعد إعلان مؤسسات كبرى و شخصيات مؤثرة في الصناعة لهذا المؤتمر و في مقدمتهم نواب الشعب عن طريق لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب ، و وزارة الشباب و الرياضة ، و اتحاد كرة القدم المصري دعمهم للمؤتمر

و قالت شركة بريزنتيشن سبورت فى بيانها ،إنها تنتهزهذه المناسبة ، لإعلان دعمها الكامل لدعوة اليوم السابع و مؤتمرها الذي نحسبه انه سيكون فارقاً في صناعة كرة القدم ، كما تعلن كامل استعدادها لدعوة كبار خبراء هذه الصناعة من كافة المدارس العالمية ، كما تعلن حماسها أيضاً لتنفيذ كافة توصيات هذه المؤتمر ، من أجل النهوض بهذه الصناعة التي تساهم في نهضة الاقتصاد القومي .