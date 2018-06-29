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الجمعة، 29 يونيو 2018 06:05 م
خالد صلاح
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بريزنتيشن سبورت تعلن دعمها لمؤتمر اليوم السابع للنهوض بصناعة كرة القدم

الجمعة، 29 يونيو 2018 05:00 م
بريزنتيشن سبورت تعلن دعمها لمؤتمر اليوم السابع للنهوض بصناعة كرة القدم محمد كامل رئيس مجلس ادارة شركة بريزنتيشن سبورت
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أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت ، حماسها الكامل ، للدعوة التي أطلقها الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة اليوم السابع ، بضرورة عقد مؤتمر علمي للنهوض بصناعة كرة القدم ، بعد ما شهدته الصناعة من تطور خلال السنوات القليلة الماضية ، و في ظل الأمنيات و الطلبات بنهوض أكثر و تطور يرضي أحلام الجماهير .

و أعربت شركة برزنتيشن سبورت فى بيان لها عن  حماسها الكامل  لمؤتمر اليوم السابع ، بعد إعلان مؤسسات كبرى و شخصيات مؤثرة في الصناعة لهذا المؤتمر و في مقدمتهم نواب الشعب عن طريق لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب ، و وزارة الشباب و الرياضة ، و اتحاد كرة القدم المصري دعمهم للمؤتمر

و قالت شركة بريزنتيشن سبورت فى بيانها ،إنها تنتهزهذه المناسبة ، لإعلان دعمها الكامل لدعوة اليوم السابع و مؤتمرها الذي نحسبه انه سيكون فارقاً في صناعة كرة القدم ، كما تعلن كامل استعدادها لدعوة كبار خبراء هذه الصناعة من كافة المدارس العالمية ، كما تعلن حماسها أيضاً لتنفيذ كافة توصيات هذه المؤتمر ، من أجل النهوض بهذه الصناعة التي تساهم في نهضة الاقتصاد القومي .


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بريزنتيشن سبورت

محمد كامل

مبادرة اليوم السابع

صناعة الكرة المصرية

اتحاد الكرة




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