انتهاك نظام وقف إطلاق النار بشرق أوكرانيا 28 مرة خلال 24 ساعة

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انتهك مسلحون وقف إطلاق النار فى شرق أوكرانيا 28 مرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأشارت الوكالة، إلى أن المسلحين استخدموا خلال هجماتهم دبابة ومدافع هاون وقذائف قنابل آلية ومركبات مشاة قتالية، بالقرب من منطقة لوهانسك، ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت فى شهر أبريل عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد على 10 آلاف مدنى.