اليابان تحتج على وجود سفينة تنقيب صينية فى مياه متنازع عليها

رويترز

قدمت الحكومة اليابانية احتجاجا للصين للسماح لسفينة تنقيب عن الغاز بالعمل فى مياه متنازع عليها فى بحر الصين الشرقى.

كانت اليابان والصين اتفقتا على تطوير حقول الغاز فى المنطقة معا فى عام 2008 لكن المحادثات توقفت منذ ذلك الحين.

وقال يوشيهيدى سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى خلال مؤتمر صحفى "من المؤسف جدا أن تواصل الصين أعمال التطوير فى المنطقة البحرية فى ظل عدم ترسيم الحدود بين اليابان والصين فى بحر الصين الشرقي".

وأضاف سوجا أن طوكيو ستواصل حث بكين على العودة إلى المحادثات.

وتحسنت العلاقات بين البلدين فى الأعوام القليلة الماضية بعدما تدهورت بشدة فى عام 2012 عندما أعلنت اليابان سيادتها على مجموعة جزر فى بحر الصين الشرقى تطالب بكين أيضا بالسيادة عليها.