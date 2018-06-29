النيابة تطالب بسرعة تسليم مندوب مبيعات هارب من 1402 حكم حبس بالمقطم

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة المقطم والخليفة الجزئية برئاسة المستشار إسلام شكري، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، رجال المباحث بسرعة تسليم مندوب مبيعات هارب من 1402 حكم حبس و11 مليون غرامات بالمقطم، لقطاع مصلحة السجون لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده.

وأمرت النيابة العامة برفع اسم المتهم الهارب من قوائم المطلوبين على ذمة قضايا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المقطم، من ضبط "عاطف.ع.ح" 43 سنة مندوب مبيعات بشركة للعقارات، والمطلوب التنفيذ عليه فى 1402 حكم حبس جزئى وغرامات "سرقة تيار كهربائى".

ومن خلال الفحص تبين أن تلك الأحكام عبارة عن 232 حكم حبس جزئى بإجمالى حبس 116 سنة، و1170 حكم غرامات بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت 11 مليونا و700 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم حجزه بقسم شرطة المقطم، واتخاذ الإجراءات القانونية قبله.