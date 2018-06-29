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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى وتحريات المباحث فى انتحار أمين شرطة ببدر

الجمعة، 29 يونيو 2018 07:00 ص
النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى وتحريات المباحث فى انتحار أمين شرطة ببدر إطلاق نار -أرشيفية
كتب : أحمد حسنى
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أمرت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، باستعجال تقرير الطب الشرعى وتحريات المباحث، فى واقعة العثور على جثة أمين شرطة بمدينة بدر مصابًا بطلق نارى داخل سيارته، وتوفى متأثرًا بإصابته.

وكان تشخيص الحادثة والتحريات الأولية تفيد بانتحار أمين الشرطة أو خروج رصاصة من السلاح بطريق الخطاء،  وأشارت تحقيقات النيابة الأولية، إلى أن المتوفى سبق استبعاده من عمله السابق بمديرية أمن  بورسعيد ونقله للعمل بمدينة بدر، بعد مخالفات ليست جنائية.

تعود الواقعة لتلقى قسم شرطة بدر  بلاغًا، يفيد بسماع دوى رصاص داخل سيارة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث،  وعثر على جثة "م.ب" 35 سنة، مصابًا بطلق نارى وتوفى متأثرًا بإصابته، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات إلى أن المتوفى متزوج ووالد لطفلين وجارٍ تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات الحادث، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

 

 


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