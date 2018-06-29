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المفتى يهنئ السيسى بذكرى 30 يونيو: استجابة لإرادة الوطن

الجمعة، 29 يونيو 2018 01:27 م
المفتى يهنئ السيسى بذكرى 30 يونيو: استجابة لإرادة الوطن الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على
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هنأ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصرى العظيم بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو التى توافق غدًا السبت.

وقال مفتى الجمهورية فى كلمته التى وجهها اليوم الجمعة للشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو: نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وللشعب المصرى العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وأدعو جموع المصريين إلى المحافظة على روح ثورتهم العظيمة، والإصرار والعمل والإنتاج، من أجل رفعة وطننا العظيم وتحقيق التنمية الشاملة فى جميع المجالات.

ودعا مفتى الجمهورية جموع الشعب المصرى إلى وحدة الصف والهدف والتكاتف التام فى مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب والعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، لافتا إلى أن مصرنا الغالية لاتزال تنتظر المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب.

وأوضح مفتى الجمهورية أن ثورة 30 يونيو جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب المصرى العظيم الذى رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب.

وأكد مفتى الجمهورية أن التحلى بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من أهم المبادئ التى يجب التمسك بها فى حربنا لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وقائدها وشعبها العظيم وجيشها من كل مكروه وسوء.


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