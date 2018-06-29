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المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

الجمعة، 29 يونيو 2018 12:02 ص
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام كوبرى 15 مايو - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو اتجاه شارع الجبلاية لمدة 3 أيام، بسبب إجراء إصلاحات لفاصل معدنى بالكوبرى، وسط انتشار الخدمات المرورية بناءً على تعليمات اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة.

 

وستكون اﻷعمال بدءًا من الساعة 1 صباح الجمعة حتى اﻷحد المقبل، وسيتم إجراء عملية الغلق بالتناوب وسوف تنفذ اﻷعمال شركة المقاولون العرب التى ستكون ليلاً ونهارًا، مع تدعيم المنطقة بالعلامات الإرشادية والمخاريط والطواحين، بالتنسيق مع نائب مدير المرور لقطاع الغرب لمنع ظهور أى كثافات.


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