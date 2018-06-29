المجلس القومى للمرأة يهنئ الرئيس السيسى بثورة 30 يونيو المجيدة

كتب محمد تهامى زكى

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، بأسمى معانى التهانى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصرى، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، فى بيان نشرته الصفحة الرسمية للمجلس عبر فيس بوك، أن ثورة 30 يونيو سوف تظل عنوانًا لإرادة المصريات والمصريين التى تتحدى الصعاب، وتسطر تاريخا جديدا من النضال لتحقيق أحلامهم بوطن آمن مستقر وسط ما تشهده دول فى المنطقة العربية من انقسامات ودمار وفتن.

كما قدمت الدكتورة مايا، التحية والتقدير والاحترام للمرأة المصرية لدورها الفعَّال فى ثورة 30 يونيو، حيث كانت المرأة المصرية من أهم عناصر نجاح الثورة من خلال نزولها ودفعها أسرها للنزول وكسرها جميع الحواجز لدعم الوطن، مؤكدة أن الثورة أيضا كان لها دور وبصمة هامة فى تغيير أجندة المرأة المصرية، مشيرة إلى الأوضاع التى وصلت إليها المرأة قبيل ثورة 30 يونيو وما شهده وضع المرأة من تدهور وتراجع وما عانته على المستوى التشريعى من إلغاء الكوتة وتخفيض سن الزواج ودعوات إلغاء المجلس القومى للمرأة وإنشاء آلية موازية وغيرها.

وتابعت مايا، حتى جاءت الانطلاقة للمرأة المصرية خلال ثورة 30 يونيو حيث رفضت الانتقاص من حقوقها وتقدمت صفوف الثورة وأكدت أن المشاركة الوطنية الفعالة للمرأة المصرية أدت إلى آليات دعم المرأة المصرية عن طريق تضمين دستور عام 2014 لمواد نصت على المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق وقد تحقق للمرأة المصرية مكتسبات عديدة وهامة على صعيد تمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار منها تعيين أول امرأة محافظ وأول امرأة مستشار الأمن القومى لرئيس الجمهورية وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزى وتعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة أيضا بالإضافة إلى زيادة نسبة الوزيرات إلى ٢٥% ، وغيرها من المكتسبات على جميع المستويات.



المجلس القومى للمرأة عبر فيس بوك

وأشارت مايا، إلى أنه على المستوى التشريعى فقد تم اقرار قانون المجلس القومى للمرأة وتم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسى وتجريم حرمان المرأة من الميراث وتضمين مادة فى قانون الاستثمار تنص على المساواة بين المرأة والرجل فى الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى جاء الإعلان الأهم فى تاريخ المرأة المصرية وهو إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمرأة فى مصر جاء ليتوج الجهود التى تقوم بها مصر ولاتزال على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى من أجل تعزيز دور المرأة فى المجتمع، موضحة أن إطلاق عام المرأة المصرية جاء بإعلان استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى وثيقة للعمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية.

وشددت رئيسة المجلس على أن المرأة المصرية لا تزال تقف مساندة وداعمة لبلادها بكل ما أوتيت من قوة للحفاظ على آمنه واستقراره.