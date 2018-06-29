video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المتهم صلاح عبد السلام يبرر اعتداءات 2015 أمام قاض فى باريس

الجمعة، 29 يونيو 2018 11:06 ص
المتهم صلاح عبد السلام يبرر اعتداءات 2015 أمام قاض فى باريس الشرطة الفرنسية - أرشيفية
باريس (أ ف ب)
إضافة تعليق

برر صلاح عبد السلام العضو الوحيد على قيد الحياة من مجموعة المتطرفين الذين نفذوا اعتداءات 13 نوفمبر 2015 فى باريس وذلك خلال مثوله للمرة السابعة أمام قاضى مكافحة الإرهاب بحسب ما أوردت اذاعة "أر تى أل" الجمعة.

وأكد المشتبه به الرئيسى فى الاعتداءات التى أوقعت 130 قتيلا فى باريس وسان دونى (شمال العاصمة) رغبته فى عدم توكيل محام وبأنه يفوض أمره إلى الله، بحسب الإذاعة.

وقال عبد السلام "لم نهاجمكم لأنكم تأكلون لحم الخنزير وتشربون الخمر وتسمعون الموسيقى بل لأن المسلمين يدافعون عن أنفسهم اذا تعرضوا لهجوم".

وتابع متوجها إلى ضحايا وذويهم "ضعوا غضبكم جانبا وفكروا للحظات أنتم تدفعون ثمن أخطاء قادتكم".

وظل عبد السلام لمدة ساعة تقريبا فى مكتب القاضى الخميس، بعد أسبوع على نقله إلى المستشفى لاستئصال الزائدة الدودية.

وبعد توقيف عبد السلام فى 18 مارس 2016 فى حى مولنبيك فى بروكسل بعد أن ظل متوارياً أربعة أشهر، ثم وجهت إليهم تهم فى باريس فى 27 أبريل 2016 خصوصا فى جرائم قتل إرهابية.

لكنه واجه القضاة منذ ذلك الحين بالصمت رافضا الرد على الأسئلة حتى الجلسة الخامسة فى نوفمبر 2017. وتحدث لمرة واحدة فى 9 مارس خلال مواجهة مع مشتبه به.

وكان عبد السلام تكلم مرة واحدة بعد اعتقاله عندما قال لمحققين بلجيكيين إنه "عدل" عن تفجير نفسه فى 13 نوفمبر 2018 وحاول التقليل من الدور الذى لعبه ضمن الخلية الجهادية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مظاهرات فى فرنسا ضد خطط ماكرون لإصلاح الاقتصاد

فرنسا تعرب عن قلقها جراء الهجوم على جنوب غرب سوريا

وزير خارجية فرنسا يصل القاهرة للقاء عدد من المسئولين

فرنسا

اخبار فرنسا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

صلاح عبدالسلام




لا تفوتك
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة