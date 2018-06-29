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المترو: توفير أتوبيسات لنقل الركاب من المرج الجديدة للمحطة المؤقتة والعكس

الجمعة، 29 يونيو 2018 04:11 م
المترو: توفير أتوبيسات لنقل الركاب من المرج الجديدة للمحطة المؤقتة والعكس جولة رئيس المترو
كتب - رضا حبيشى
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تفقد المهندس على الفضالى، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة وقيادات شركة المترو، اليوم الجمعة، رصيف محطة المرج المؤقتة والمتواجد قبل دخول محطة المرج القديمة.
 
وقال  أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق إنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام ومرور القاهرة ، لتوفير مينى باصات لنقل الركاب من محطة المرج الجديدة إلى المحطة المؤقتة والعكس، مؤكدا أنه يتم إذاعة رسائل مسجلة بجميع محطات الخط الأول للتنويه على جمهور الركاب وتوضيح تاريخ وأسباب غلق المحطة، وذلك حرصا من الشركة على التواصل مع جمهور الركاب.
 
وناشد أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، ركاب محطات المرج باستخدام محطة المرج القديمة للدخول فقط، ومحطة المرج المؤقتة للخروج فقط، حتى يتسنى دخول القطارات لمحطة المرج القديمة فارغة بدون ركاب للتيسير على الركاب فى ركوب القطارات ومنع الاصطدام.
 
وأشار عبد الهادى إلى أن الجولة التفقدية هدفها التأكد من التجهيزات النهائية بالرصيف المؤقت ومنها تركيب البوابات الإلكترونية، وكاميرات المراقبة وعمل 3 مخارج بمقدمة ومؤخرة ومنتصف الرصيف لخروج الركاب بسهولة، وتركيب إذاعة داخلية بالرصيف، وكذلك تجهيز الغرفتين المتواجدتين بالرصيف لتشغيل مكتب للشرطة ومكتب للتشغيل، وتوصيل المياه والصرف الصحى للمحطة المؤقتة.
 
يذكر أن شركة المترو قررت غلق محطة المرج الجديدة اعتبارا من 3/7/2018 ولمدة 5 أشهر للانتهاء من ازدواج المحطة والانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بالمحطة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

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