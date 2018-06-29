الكهرباء: رفع عدادات المتأخرين عن سداد 3 أشهر متتالية وحملات لضبط السرقات

أكد المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن نسب التحصيل بالشركة من القطاع المنزلى والتجارى تبلغ 95%، فيما تبلغ مديونية الجهات الحكومية والمنشآت السياحية 4 مليارات جنيه، وجارى التنسيق مع وزارة المالية لسداد مديونية الجهات الحكومية.

وأوضح السيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تكثيف حمالات تنشيط التحصيل بجميع فروع الشركة خلال الأيام المقبلة، موضحًا أنه سيتم رفع العداد عن المتأخر عن سداد 3 شهور متتالية لحين سداد مستحقات الشركة علاوة على حمالات مكثفة لضبط سرقات التيار الكهربائى من خلال حق الضبطية القضائية التى مكنت الشركة من تحصيل 24 مليون جنيه حتى مايو الماضى من محاضر سرقات التيار.

وتابع السيد، أن التراكمات حتى 30 يونيو الجارى سيتم حسابها وفقاً للأسعار شرائح الكهرباء القديمة، مؤكداً أنه سيتم تقسيط المديونيات بدون فوائد للمشتركين لتخفيف العبء عنهم.

الجدير بالذكر أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تضم مناطق "الشرقية، شمال وجنوب سيناء، الإسماعيلية، البحر الأحمر، بورسعيد، والسويس".