الكرملين: بوتين ورئيس بيلاروسيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية

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بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفى، مع نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، العلاقات الثنائية و جدول الاتصالات المقبلة.

وذكر بيان للكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيسين الروسى والبيلاروسى تطرقا إلى بعض القضايا الراهنة فى العلاقات الثنائية فى سياق الاتفاقات، التى تم التوصل إليها خلال اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد فى مينسك.

وأضاف بيان الكرملين، أن بوتين ولوكاشينكو ناقشا أيضا جدول الاتصالات واللقاءات القادمة بينهما، وكان الرئيس الروسى شارك فى جلسة المجلس الأعلى لدولة الاتحاد فى مينسك 19 يونيو الجارى، وبحث مع نظيره البيلاروسى تعزيز التعاون فى مجال السياسة الخارجية وضمان القدرة الدفاعية والأمن لدولة الاتحاد، ويُذكر أن الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا، مشروع اتحاد يجمع البلدين فى فضاء سياسى واقتصادى وعسكرى وجمركى وقانونى وإنسانى وثقافى على مراحل.