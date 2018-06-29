الكرملين: بوتين لن يحضر مباراة روسيا وإسبانيا

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أعلن الكرملين اليوم (الجمعة) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر مباراة المنتخب الوطني أمام إسبانيا المقررة بعد غد (الأحد) على ملعب لوجنيكي بموسكو، في ثمن نهائي مونديال 2018 ، لأسباب تتعلق بجدول أعماله.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف "للأسف، لن يسمح جدول أعمال بوتين بحضور المباراة".

وأوضح بيسكوف أن جدول أعمال بوتين يشمل حتى الآن حضور المباراة الافتتاحية -ما حدث بالفعل- والنهائية لمونديال روسيا، مبرزا أن الرئيس "سيشجع منتخبنا مثل باقي الشعب".

كما أكد المتحدث أن بوتين لن يجتمع بملك إسبانيا، فيليبي السادس الذي سيصل إلى موسكو الأحد المقبل لحضور المباراة بين إسبانيا وروسيا.

وأوضح أنه "لا يوجد خطط لتنظيم اجتماع (بين بوتين وفيليبي السادس). جدول أعمال الملك الإسباني سيقتصر على زيارة قصيرة لموسكو، ومن ثم سيصل فقط لمشاهدة المباراة ثم سيغادر بعدها الأراضي الروسية".

وبلغت روسيا دور الـ16 من المونديال للمرة الأولى في تاريخها عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، بعد أن فازت على السعودية ومصر 5-0 و3-1 على الترتيب، وتعرضت لهزيمة وحيدة أمام أوروجواي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي احتلت وصافتها.