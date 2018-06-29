القبض على 10 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 10 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والأفيون، والأقراص المخدرة والبانجو، بقصد الإتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "حسين.ع.س"28 عاما، عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير، بحوزته 34 كيس بداخله مخدر الأفيون، وزنت حوالى 90 جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "احمد.م.أ"42 عاما، عاطل ومقيم دائرة مركز القصاصين، بحوزته كمية من جوهر الهيروين، وزنت حوالى 30 جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "احمد. ال .م" 42 عاما، بحوزته كمية من مخدر الهيروينن وزنت حوالى 40 جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تم ضبط، المتهم "عماد.ص.ص"24 عاما، عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب، بحوزته كمية من مخدر البانجو، وزنت حوالى 500 جرام ومبلغ مالى، وهاتف محمول، والمتهم "عصام.ع.ع" 31 عاما، عاطل ومقيم دار السلام القاهرة، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "عبدالفتاح.خ.ع"25 عاما، عاطل ومقيم حدائق القبة القاهرة، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمد.ع.ع"33 عاما، عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية، بحوزته 330 قرص مخدر، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "حسام.ج.ك"24 عاما، عاطل ومقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر، والمتهم "عصام.س.ا"58 عاما، سائق ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، بحوزته 50 قرص مخدر، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "حسام.ح.ا"32 عاما، عاطل ومقيم القصاصين، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، وزنت حوالى 43 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.