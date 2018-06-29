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القبض على عاطل بحوزته بندقيه آلية ومتهم بإصابة 4 أشخاص بالمنوفية

الجمعة، 29 يونيو 2018 02:20 ص
القبض على عاطل بحوزته بندقيه آلية ومتهم بإصابة 4 أشخاص بالمنوفية المتهم والمضبوطات
المنوفية - محمود شاكر
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ألقت مديرية أمن المنوفية ، القبض على عاطل بحوزته بندقيه اليه ومتهم بإصابة4 أشخاص بإصابات متفرقة بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، بأنه الحاقا المحضر رقم 3 احوال مركز قويسنا، بشأن ما تبلغ به مستشفى قويسنا المركزى باستقبالها كل من " م ف ي " 35 سنه، ميكانيكى، مصابا بجرح دائرى بالصدر وآخر من الخلف، وجرح بالفخذ الايسر، ولا يمكن استجوابة، وتم تحويلة الى مستشفى شبين الكوم الجامعى، و " ى ط ي " 28 سنه، صاحب مصنع نسيج مصابا بجرح بعظمة الركبة اليمنى، و " ش ص ع " 46 سنه صاحب مصنع نسيج مصابا بجرح رضى بفروة الرأس واخر قطعى بالاذن اليسرى، و " ي ف ي " 37 سنه، صاحب مصنع نسيج، مصابا بجرح قطعى اسفل الفم، وجميعهم مقيمين بكفر هلال مركز بركة السبع . 
 
بالانتقال والفحص وبسؤال الثانى والثالث والرابع، اتهموا كل من " س س ع "، و " و س ع " لم يستجوبوا، و " س ا م " 30 سنه، بدون عمل ، والمقيمين بكفر سنبو زفتى الغربية بأحداث إصابتهم من سلاح نار وسلاح أبيض إثر حدوث مشاجرة بينهم حال تواجدهم بحفل عرس " م ح ع " بناحية كفر بنى غريان دائرة المركز.
 
وتنفيذا لقرار النيابة العامة بضبط واحضار المتهمين قامت مأمورية تحت اشراف العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى وضع ضباط الإدارة ووحدة مباحث مركز قويسنا بالإشتراك مع أمن الغربية وتنسيقاً مع فرع الامن العام بالمنوفية، وتمكنت من ضبط المتهم السابع وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وبارشادة تم ضبط السلاح المستخدم فى الحادث " بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها، وتم قيد المحضر برقم 71احوال مركز قويسنا وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 

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