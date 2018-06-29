القبض على ربة منزل هاربة من 38 حكما قضائيا فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على ربة منزل هاربة من 38 حكما قضائيا بلغ إجمالى العقوبة فيهم 25 سنة، و11 شهرا بتهم"تبديد، إيصال امانة " فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهمة "عزيزة.ع.م"28 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز أبوصوير، مطلوب التنفيذ عليها فى 3825 حكما قضائيا والمقضى فيهم بالحبس 25 عاما و11 شهرا بتهم "تبديد، إيصال أمانة ".

تم التحفظ على المتهمة وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.