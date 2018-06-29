video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 07:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على ربة منزل هاربة من 38 حكما قضائيا فى الإسماعيلية

الجمعة، 29 يونيو 2018 06:24 م
القبض على ربة منزل هاربة من 38 حكما قضائيا فى الإسماعيلية العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على ربة منزل هاربة من 38 حكما قضائيا بلغ إجمالى العقوبة فيهم 25 سنة، و11 شهرا بتهم"تبديد، إيصال امانة " فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهمة "عزيزة.ع.م"28 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز أبوصوير، مطلوب التنفيذ عليها فى 3825 حكما قضائيا والمقضى فيهم بالحبس 25 عاما و11 شهرا بتهم "تبديد، إيصال أمانة ".

تم التحفظ على المتهمة وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قناة السويس تحقق 5.6 مليار دولار عائدات بزيادة 600 مليون عن العام المالى السابق

امن الاسماعيلية

تنفيذ الأحكام

تبديد

تنفيذ احكام

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة