"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

كتبت ميرفت رشاد

أعلن أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عن تشكيل لجنة فنية مصغرة لتكون فى حالة انعقاد دائم حتى نهاية موسم الحج هذا العام، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف لتقديم كل التسهيلات للحجاج والشركات المنفذة لرحلات الحج، وتذليل أى عقبات قد تواجه الشركات أثناء استكمال الإجراءات التنفيذية لموسم الحج.

وقال عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة تتابع عن كثب مرحلة إجراء معاينة سكن الحجاج وفقًا للضوابط المعتمدة من وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، لافتًا إلى أن اللجنة وافقت على السماح بمراجعة التضامن بحد أقصى 56 حاجًا ومشرف واحد فقط، بدلاً من 50 حاجًا، وإلزام الشركات السياحية بتوفير مشرف لكل برنامج.

يشار إلى مجدى شلبى، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، بوزارة السياحة، ألزم الشركات السياحية المنفذة لحج الهيئات هذا العام، بإجراء المعاينة الخاصة بالسكن من قبل الوزارة وفقًا لضوابط المعتمدة لموسم الحج.

وقال رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة فى الإخطار المرسل لغرفة شركات السياحة، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها الأخير بالوزارة، بأن يتم توثيق العقد المبرم بين كل من شركة السياحة المنفذة والهيئة المتعاقدة معها، على أن يكون ممهورًا بشعار الجمهورية الخاصة بالهيئة أو الوزارة التابعة لها الجهة.