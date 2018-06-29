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العراق: اعتقال إرهابى شديد الخطورة فى كربلاء

الجمعة، 29 يونيو 2018 02:22 م
العراق: اعتقال إرهابى شديد الخطورة فى كربلاء قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الجمعة اعتقال أحد منفذى عملية خطف وقتل أشخاص من أهالى كربلاء والأنبار مؤخراً على طريق كركوك.

وقالت القيادة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن قوات الأمن فى قيادة عمليات بغداد فرقة المشاة الحادية عشرة، وباﻻشتراك مع استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد، تمكنت، وفق معلومات استخبارية دقيقة، من إلقاء القبض على أحد منفذى جريمة خطف وقتل 8 مواطنين من أبناء كربلاء والرمادى التى حدثت مؤخراً على طريق كركوك.
كان مركز الإعلام الأمنى قد أعلن أول أمس العثور على جثث ثمانية مختطفين على طريق ديالى كركوك.

 

 


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