العثور على سيارتين ودراجتين مبلغ بسرقتهم فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

عثر ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية أثناء تفقدهم الحالة الأمنية داخل دوائر مركز الاسماعيلية ومركز ابوصوير وقسم ثالث الاسماعيلية على سيارتين ودراجتين بخاريتين مبلغ بسرقتهم.

وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير المباحث الجنائية يفيد أنه أثناء مرور النقيب أحمد محمد السيد الضابط بإدارة المرور، لتفقد الحالة المرورية بشارع محمد على تم العثور على دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبالكشف الفنى عليها تبين أنه مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 1983 لسنة 2018 جنح مركز أبوصوير عن بلاغ "مصطفى مسعود خضيرى" 42 عاما مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

كما عثر ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية على الدراجة النارية رقم 105912، والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 4091 لسنة 2018 جنح قسم ثالث عن بلاغ "محمود السيد عبدالله" 21 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان.

وعثر ضباط مباحث مركز الإسماعيلية على السيارة رقم 300809، والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 2685 لسنة 2018 عن بلاغ "سلامة سليمان سلامة" 53 عاما سائق ومقيم دائرة المركز، كما عثر ضباط مباحث مركز أبوصوير على السيارة رقم ( ط ص و 8479) ملاكى الاسماعيلية والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 7835 لسنة 2013 جنح مركز ابوصوير عن بلاغ "محمد حسن حسانين"40 عاما عامل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية، وتم التحفظ على الدراجات وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع العثور وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.