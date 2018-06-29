video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 06:05 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على سيارتين ودراجتين مبلغ بسرقتهم فى الإسماعيلية

الجمعة، 29 يونيو 2018 05:39 م
العثور على سيارتين ودراجتين مبلغ بسرقتهم فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

عثر ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية أثناء تفقدهم الحالة الأمنية داخل دوائر مركز الاسماعيلية ومركز ابوصوير وقسم ثالث الاسماعيلية على سيارتين ودراجتين بخاريتين مبلغ بسرقتهم.

وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير المباحث الجنائية يفيد أنه أثناء مرور النقيب أحمد محمد السيد الضابط بإدارة المرور، لتفقد الحالة المرورية بشارع محمد على تم العثور على دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبالكشف الفنى عليها تبين أنه مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 1983 لسنة 2018 جنح مركز أبوصوير عن بلاغ "مصطفى مسعود خضيرى" 42 عاما مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

كما عثر ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية على الدراجة النارية رقم 105912، والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 4091 لسنة 2018 جنح قسم ثالث عن بلاغ "محمود السيد عبدالله" 21 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان.

وعثر ضباط مباحث مركز الإسماعيلية على السيارة رقم 300809، والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 2685 لسنة 2018 عن بلاغ "سلامة سليمان سلامة" 53 عاما سائق ومقيم دائرة المركز، كما عثر ضباط مباحث مركز أبوصوير على السيارة رقم ( ط ص و 8479) ملاكى الاسماعيلية والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 7835 لسنة 2013 جنح مركز ابوصوير عن بلاغ "محمد حسن حسانين"40 عاما عامل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية، وتم التحفظ على الدراجات وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع العثور وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى حملة أمنية.. تنفيذ 860 حكما قضائيا وضبط 98 هاربًا بالإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الإسماعيلية

اخبارالاسماعيلية

محافظات

محافظة الاسماعيلية

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

سيارة مسروقة

مكافحة سرقات السيارات




لا تفوتك
السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة