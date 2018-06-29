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الجمعة، 29 يونيو 2018 01:40 م
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الصين: نعتقد أن ميانمار مستعدة لعودة الروهينجا

الجمعة، 29 يونيو 2018 01:06 م
الصين: نعتقد أن ميانمار مستعدة لعودة الروهينجا لاجئو الروهينجا
بكين (رويترز)
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قال وزير الخارجية الصينى وانج يى اليوم الجمعة، إن بكين تعتقد أن ميانمار مستعدة الآن لعودة مئات الآلاف من الروهينجا المسلمين الذين نزحوا إلى بنجلادش هربا من العنف.

جاء تصريحات وانج بعد اجتماعه مع وزير خارجية بنجلادش.

وقالت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة إنه منذ أغسطس  2017، فر حوالى 700 ألف من الروهينجا المسلمين من حملة عسكرية فى ميانمار ذات الأغلبية البوذية، وتحدث كثيرون منهم عن وقوع عمليات قتل واغتصاب وحرق ممتلكات على نطاق واسع فى ولاية راخين غرب البلاد.

وفى مايو ، قالت الأمم المتحدة إنها توصلت لاتفاق إطار مع حكومة ميانمار يهدف إلى السماح لهم بالعودة.

وقال وانج إنه التقى مع كياو تنت سوى المسؤول الكبير فى حكومة ميانمار فى بكين وتلقى تقريرا منه حول جهود ميانمار لحل مشكلة إعادة التوطين.

وقال وانج متحدثا إلى الصحفيين وبجانبه وزير خارجية بنجلادش أبو الحسن محمود على "شعرت حقا أن ميانمار استعدت بالفعل لاستقبال هؤلاء الذين لجأوا إلى بنجلادش".

وأضاف "نأمل حقا أن نرى عملية العودة، خاصة للدفعة الأولى من العائدين، فى أسرع وقت ممكن".

وقال "نود أن نرى ونصدق أنه بالعمل الجاد لبنجلادش وميانمار يمكن أن تبدأ عملية إعادة التوطين فى أقرب وقت ممكن".

وترتبط الصين بعلاقات قوية مع ميانمار وأيدت ما وصفه مسؤولو ميانمار بالعملية الشرعية لمواجهة التمرد المسلح فى راخين.

 


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