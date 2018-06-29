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الجمعة، 29 يونيو 2018 06:05 م
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السيطرة على حريق فى منزل بشارع عبدالسلام عارف بمدينة بنى سويف

الجمعة، 29 يونيو 2018 04:21 م
السيطرة على حريق فى منزل بشارع عبدالسلام عارف بمدينة بنى سويف حريق - أرشيفية
بنى سويف : هانى فتحى
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، من السيطرة على حريق شب بأحد المنازل بشارع عبدالسلام عارف بمنطقة البوستة القديمة بوسط مدينة بنى سويف .

 

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد اندلاع حريق بأحد المنازل بمنطقة البوستة القديمة .

 

وعلى الفور، هرعت سيارتى اسعاف إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة، فيما نقلت سيارات الإسعاف أحد المصابين باختناق إلى مستشفى بنى سويف العام .

 

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

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