السيطرة على حريق فى منزل بشارع عبدالسلام عارف بمدينة بنى سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، من السيطرة على حريق شب بأحد المنازل بشارع عبدالسلام عارف بمنطقة البوستة القديمة بوسط مدينة بنى سويف .

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد اندلاع حريق بأحد المنازل بمنطقة البوستة القديمة .

وعلى الفور، هرعت سيارتى اسعاف إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة، فيما نقلت سيارات الإسعاف أحد المصابين باختناق إلى مستشفى بنى سويف العام .

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.