السكة الحديد: أنهينا تقييم وفحص العروض المقدمة لتصنيع 1300 عربة جديدة

كتب رضا حبيشى

أكد المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، انتهاء تقييم وفحص العروض المتقدمة لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة للسكة الحديد، متابعًا: "انهينا التقييم الفنى الذى انتهى إلى اختيار 3 عروض واعتمادها.. وأنهينا التقييم المالى".

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، لـ"اليوم السابع"، أنه جارى اعتماد محضر نتيجة التقييم المالى من أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من وزارة النقل وهيئة السكة الحديد والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية، من أجل رفع تقرير بما انتهى إليه التقييم إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وإعلان اسم الفائز.