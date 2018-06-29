الزراعة: حزمة إجراءات لمواجهة التعديات.. وحملات لإزالة المخالفات

كلف الدكتور عز الدين أبوستيت، قطاع الخدمات الزراعية، وشئون المديريات الزراعية، والادارة المركزية لحماية الاراضى،باتخاذ جميع الاجراءات القانونية للتصدى للتعديات على الاراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، سواء بالنباء او التشوين او التجريف والازالة الفورية للمخالفين، بجميع محافظات الجمهورية، وتكثيف عمل اللجان المرورية للتأكد من دقة بيانات التعديات.

وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن هناك غرف عمليات مركزية تتبع غرف فرعية بجميع مديريات الزراعية لمواجهة التعديات على الاراضى الزراعية الخصبة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لإزالة مخالفات التعديات فى مهدها، وتكثيف الحملات المرور الدورى للتأكد من دقة بيانات المخالفات، نظرنا لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى سواء كانت تشوين أو تجريف أو بناء.

قال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إنه بناء على تعليمات الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، هناك متابعة دورية لغرف العمليات المركزية والفرعية الموجودة بكل محافظة لرصد وتلقى بلاغات التعديات على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا والتحرك الفورى لاتخاذ جميع الاجراءات القانوينة تجاة المخالف، وتكثيف حملات الإزالة والتصدى للتعديات الواقعة وقت حدوثها، موضحا أنه فور تلقى البلاغ بوجود مخالفة للتعدى تقوم أجهزة حماية الأراضى بالإزالة الفورية وتحرير محضر للمخالف.

فيما كشف تقرير حماية الاراضى، أن هناك منشور من قبل الإدارة المركزية لحماية الأراضى يتم تفعيلة دوريا على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، لإحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات من قبل إدارة حماية الأراضى للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات على الأراضى والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة عن طريق توفير معدات جهاز تحسين الأراضى لمساعدة المحافظات فى إزالة المخالفات فور وقوعها، وتخصيص خط ساخن "37499385" للبلاغ عن اسم المتعدى والحوض والناحية،لإزالة التعديات فور وقعها بالتعاون مع جميع الجهات المسئولة بالمنطقة.