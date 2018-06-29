"الداخلية" توجه قوافل طبية لعلاج السجناء بسجن شديد الحراسة 1 بطرة

كتب محمود عبد الراضى

وجهت وزارة الداخلية، قافلة طبية إلى مديرية أمن دمياط تضم مختلف التخصصات بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية، لتوقيع الكشف الطبى على المحتجزين بالمراكز والأقسام والسجون المركزية والعاملين بالمديرية .

وتوجهت قافلة طبية أخرى من قطاع السجون ضمت مختلف التخصصات إلى سجن شديد الحراسة 1 بطرة، وذلك فى إطار خطة تغطية أوجه الرعاية الصحية للسجناء بشقيها " الوقائى – العلاجى".

وأكدت وزارة الداخلية، أنها تولى جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.