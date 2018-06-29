video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 06:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الداخلية" توجه قوافل طبية لعلاج السجناء بسجن شديد الحراسة 1 بطرة

الجمعة، 29 يونيو 2018 04:24 م
"الداخلية" توجه قوافل طبية لعلاج السجناء بسجن شديد الحراسة 1 بطرة قوافل طبية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

وجهت وزارة الداخلية، قافلة طبية إلى مديرية أمن دمياط تضم مختلف التخصصات بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية، لتوقيع الكشف الطبى على المحتجزين بالمراكز والأقسام والسجون المركزية والعاملين بالمديرية .

وتوجهت قافلة طبية أخرى من قطاع السجون ضمت مختلف التخصصات إلى سجن شديد الحراسة 1 بطرة، وذلك فى إطار خطة تغطية أوجه الرعاية الصحية للسجناء بشقيها " الوقائى – العلاجى".

وأكدت وزارة الداخلية، أنها تولى جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. مساعد وزير الداخلية يتفقد سلاسل غذائية خفضت الأسعار بنسبة 30%

السجون

قوافل طبية

اخبار الداخلية

علاج السجناء




لا تفوتك
السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة