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الداخلية تضبط 86 ألف هارب و781 قضية تموينية و15 تاجر مخدرات خلال 24 ساعة

الجمعة، 29 يونيو 2018 02:52 م
الداخلية تضبط 86 ألف هارب و781 قضية تموينية و15 تاجر مخدرات خلال 24 ساعة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
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واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

 

وبدوره، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة فى "ضبط 187 قضية مخدرات، 74 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وتنفيذ 86832 حكم قضائى متنوع"، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

ومن ناحيتها، نجحت شرطة التموين في ضبط 39 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و221 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و24 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و110 قضية فى مجال الغش التجارى، و781 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين".

 

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 35 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و24  قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و5 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و3 قضايا إتجار فى الألعاب النارية.

 

واستكملت وزارة الداخلية ازالة التعديات من على الزراعات وأملاك الدولة، ونجحت مديرية أمن المنيا في تنفيذ 548 قرار إزالة، وتم إزالة 75 حالة تعدى فى قنا، و28 حالة فى المنوفية، و11 بالشرقية، و10 فى القليوبية، و20 إزالة بكفر الشيخ.

 

ونجحت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن فى مجال ضبط حائزى المواد المخدرة فى ضبط " 15 أشخاص لاتجارهم فى المواد المخدرة.


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