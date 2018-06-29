الداخلية تضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط جميع جرائم سرقة التيار الكهربائى.

جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفات وجرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات المقررة فى القضايا وتطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بكل حسم.

وقام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومى.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 10245 قضية متنوعة " 1320 القاهرة - 1344 الجيزة – 537 القليوبية، و 859 الإسكندرية، و667 البحيرة، و124 مطروح، و 300 الغربية، و 190 المنوفية، و140 كفر الشيخ، 327 الدقهلية، و 314 الشرقية، و49 دمياط، و56 بورسعيد، و 110 الإسماعيلية، و 38 السويس - 21 جنوب سيناء - 830 المنيا - 750 بنى سويف- 1180 الفيوم - 400 أسيوط - 220 سوهاج – 131 أسوان – 148 قنا – 96الأقصر – 94 البحر الأحمر"، وتم تحصيل 11078 غرامة.