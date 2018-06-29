"الخشت": اعتماد لائحة جديدة لبرامج نظام الفصلين بكلية الهندسة

وائل ربيعى

تقيم كلية الهندسة بالجامعة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور السيد تاج الدين عميد الكلية، وبمشاركة وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومنسقى البرامج الدراسية، سلسلة من اللقاءات و الندوات التعريفية بالكلية للبرامج الدراسية التى تشملها وطبيعة الدراسة وفرص الالتحاق والتدريب والعمل.

ووجهت الكلية، الدعوة لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة لحضور ندوتين يومى الثلاثاء 3 يوليو والأربعاء 4 يوليو، للتعرف على برامج الكلية، سواء بنظام الفصلين الدراسيين أو بنظام الساعات المعتمدة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم اعتماد لائحة جديدة لبرامج نظام الفصلين بكلية الهندسة تتيح للطلاب مزيد من التوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية وتتواكب مع التطور السريع والمتلاحق للتعليم الهندسى ومهنة الهندسة بمصر والعالم، وذلك فى إطار حرص الجامعة وكلياتها على التحول إلى جامعة من الجيل الثالث وبناء عقل الإنسان المصرى نحو ريادة الأعمال.

وأضاف الخشت، أنه تم اعتماد برنامجين جديدين بنظام الساعات المعتمدة بكلية الهندسة، هما الهندسة المدنية "تخصص البنية التحتية المدنية"، وهندسة وإدارة نظم الرعاية الصحية، وجارى اعتماد برنامج جديد ثالث تحت مسمى هندسة وادارة الطيران والملاحة بنظام الساعات المعتمدة، ليصل دد برامج الساعات المعتمدة بالكلية إلى ١١ برنامج تبدأ فى العام الجامعى المقبل.

واشاد الخشت بجهود كلية الهندسة وأساتذتها والعاملين بها فى التطويرالمستمر للعملية التعليمية والتدريبية، والتى ظهرت ثماره فى حصول عدد من برامج الكلية على ترتيب متقدم فى تصنيف QS للبرامج الدراسية على المستوى الدولى.

واشار الدكتور السيد تاج الدين عميد كلية الهندسة، إلى أن الكلية تقوم حاليآ بالاعداد للعام الدراسى الجديد، حيث تستقبل الطلاب فور ظهور نتيجة الثانوية العامة والشهادات المعادلة وظهور نتيجة تنسيق القبول بالجامعات الحكومية.

وطالب تاج الدين، أولياء الأمور والطلاب بمتابعة الموقع الالكترونى للكلية: (www.eng.cu.edu.e)، باعتباره المصدر الرسمى لأى معلومات تخص الكلية.

واكد عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، تقديم الكلية وبعض المؤسسات المانحة عدد من المنح الدراسية للمتفوقين واستمرار الكلية فى تقديم افضل البرامج التعليمية والبحثية التى تنافس الجامعات العالمية، مضيفآ أن الكلية تساهم فى انشطة طلابية وعلمية عديدة لصقل مهارات الطلاب و قدراتهم نحو سوق العمل المصرى والاقليمي.