الخارجية الأمريكية: ترامب يأمل أن يسهم اجتماعه مع بوتين فى تعزيز السلم والأمن

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قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يأمل أن يسهم الاجتماع المقبل مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى تخفيف حدة التوترات فى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن يعزز التعاون بين موسكو وواشنطن، الأمر الذى من شأنه أن يسهم فى تعزيز الأمن الدولى.

وأضافت المتحدثة لوكالة أنباء /تاس/ الروسية، أن ترامب يسعى لأن يصب هذا الاجتماع فى صالح الأمن القومى الأمريكى، من أجل تحديد ما إذا كانت روسيا راغبة فى أن تحرز تقدما فى العلاقات بين البلدين.

وأوضحت أن ترامب يؤمن بأن إنشاء علاقات أفضل مع روسيا، سيكون أمرا جيدا للولايات المتحدة وروسيا.. وتابعت " الكرة الآن فى ملعب روسيا "، كما أضافت أن الرئيس الأمريكى سيواصل محاسبة روسيا على أنشطتها "الضارة"، موضحة أن الرئيس يعطى الأولوية لحماية الشعب الأمريكى والمصالح الأمريكية.

وكانت الرئاسة الروسية (الكرملين) قد أعلنت فى وقت سابق، أن القمة الروسية - الأمريكية ستعقد فى 16 من شهر يوليو القادم فى العاصمة الفنلندية هلسنكى، ومن جانبها، أكدت واشنطن تاريخ انعقاد القمة ومكانها.

ووفقا للمكتب الصحفى للكرملين، فإن بوتين وترامب سيناقشان الوضع الحالى وآفاق مواصلة تطوير العلاقات الأمريكية-الروسية، بالإضافة إلى القضايا الراهنة فى الأجندة الدولية.

يُذكر أن بوتين وترامب عقدا اجتماعهما الأول على هامش قمة مجموعة الـ20 فى مدينة هامبورج الألمانية، فى 7 يوليو العام الماضى، فيما أجرى الرئيسان عدة اتصالات هاتفية آخرها كان فى 20 من شهر مارس الماضى.