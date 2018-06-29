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الخارجية الأمريكية: بومبيو ناقش أمن الطاقة مع نظيره السعودى خالد الفالح

الجمعة، 29 يونيو 2018 05:26 م
الخارجية الأمريكية: بومبيو ناقش أمن الطاقة مع نظيره السعودى خالد الفالح وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
(رويترز)
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير مايك بومبيو ناقش أمن الطاقة خلال اجتماع مع وزير الطاقة السعودى خالد الفالح فى واشنطن اليوم الجمعة.

وخلا بيان الوزارة من أى تفاصيل أخرى، فيما تضغط الولايات المتحدة على السعودية ودول خليجية أخرى لزيادة المعروض النفطى بهدف معادلة الجهود الأمريكية لعزل إيران عن طريق تجديد العقوبات.

وقالت السعودية، أكبر منتج للنفط فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إنها تريد زيادة الإنتاج إلى 11 مليون برميل يوميا لتعويض أثر انخفاض الصادرات من إيران.

 


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