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الجمعة، 29 يونيو 2018 10:32 م
خالد صلاح
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التحالف العربى يشن غارات جوية مكثفة على مواقع الحوثيين فى حجة باليمن

الجمعة، 29 يونيو 2018 09:33 م
التحالف العربى يشن غارات جوية مكثفة على مواقع الحوثيين فى حجة باليمن طائرات التحالف العربى- أرشيفية
(أ ش أ)
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شنت مقاتلات التحالف العربى، اليوم الجمعة، عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع مليشيا الحوثى الانقلابية فى مناطق متفرقة فى محافظة حجة شمالى غرب البلاد.

وذكر مصدر ميدانى يمنى - فى تصريح نقله الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" - أن مقاتلات التحالف استهدفت بسلسلة غارات جوية تجمعات المليشيا على الشريط الساحلى الممتد من "ميدي" إلى ساحل "بحيص" بمديرية عبس فى محافظة حجة.

وأضاف المصدر أن الغارات أسفرت عن تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيا.

وأشار إلى أن المقاتلات قد استهدفت تعزيزات للمليشيا شرقى جبل الحصنين فى منطقة الشعاب بجبهة حرض بغارات أخرى، أدت إلى تدمير عدد من الأطقم التابعة للمليشيا ومصرع من كان على متنها.

 


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التحالف العربى

غارات جوية

الحوثيين

حجة




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