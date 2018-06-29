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"التايم": ترامب وريهانا ضمن أبرز 25 شخصية مؤثرة على الإنترنت

الجمعة، 29 يونيو 2018 04:54 م
"التايم": ترامب وريهانا ضمن أبرز 25 شخصية مؤثرة على الإنترنت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب: هانى محمد
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نشرت مجلة "التايم الأمريكية، القائمة السنوية لأبرز 25 شخصية مؤثرة على الإنترنت فى العالم.

وجاء ضمن القائمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حيث أنه كان من أكثر الرؤوساء استخداما لموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، حيث بدأ استخدمه كثيرا بعد أن أصبح يستطيع كتابة أكثر من 140 حرفا.

المغنية الامريكية ريهانا
المغنية الأمريكية ريهانا

 

وتضمنت القائمة أيضا المغنية الأمريكية المشهورة ريهانا، التى نجحت بعد نشر قصة على موقع "انستجرام" تندد بإعلان على "سناب شات"، لاستخدام صورتها لإلقاء الضوء على العنف الأسرى، والتى تعتبر هى إحدى الناجيات منه، ولكن بعد فترة وجيزة خسرت الشركة قيمة 800 مليون دولار.

 


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