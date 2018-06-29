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البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع مدينة نصر للإسكان.. وارتفاع "CIB"

الجمعة، 29 يونيو 2018 01:00 ص
البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع مدينة نصر للإسكان.. وارتفاع "CIB" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى، عن استنفاد شركات أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، وإيديتا للصناعات الغذائية، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

وتراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 321.335 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولى إلى 13852 شهادة، وشركة نعيم القابضة إلى 57.887 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداعات شركات بالم هيلز عند 464.216 مليون شهادة، وباكين عند 3.624 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس عند 138.274 مليون شهادة، شركة السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، شركة "جى بى أوتو" عند 280.903 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع حديد عز 129.482 مليون شهادة، وشركة الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة، المصرية للاتصالات 166.671 مليون شهادة، وعامر جروب عند 1505.72 مليون شهادة.

 


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