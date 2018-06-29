الاستعلام عن الحالة الصحية لفرد شرطة أصيب بطلق ناري عن طريق الخطأ ببولاق

كتب أحمد الجعفرى

استعلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة عن الحالة الصحية لفرد شرطة أصيب بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء تأمينه السلاح الخاص به ببولاق؛ تمهيدًا لسماع أقواله حول الواقعة.

وتحفظت النيابة العامة على الطلقة النارية عقب استخراجها من جسد الضحية وفارغها، وأمرت بإرسالهما للمعمل الجنائى لفحصهما، وكتابة تقرير وافٍ عنهما.

وكشفت التحقيقات عن أن فرد شرطة تابع لقسم شرطة بولاق الدكرور، أثناء تأمين السلاح الخاص به، خرجت طلقة نارية عن طريق الخطأ أصابته، وعلى الفور تم نقله لمستشفى بولاق العام، وأجريت له الإسعافات اللازمة.

وكان فرد شرطة أصيب بطلق نارى بيده ببولاق الدكرور، وكشفت التحريات عن أنه أثناء تأمينه السلاح الميرى الخاص به، خرجت طلقة طائشة أصابته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.