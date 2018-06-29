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الاتحاد الأوروبى يتعهد بالتصدى للأسلحة الكيماوية ومكافحة التجسس

الجمعة، 29 يونيو 2018 10:34 ص
الاتحاد الأوروبى يتعهد بالتصدى للأسلحة الكيماوية ومكافحة التجسس الاتحاد الأوروبى
بروكسل (أ ش أ)
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تعهد قادة دول الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، بتصدى قوى للأسلحة الكيماوية وتعزيز الجهود لمكافحة التجسس.

ودعا قادة الاتحاد - عقب قمتهم فى بروكسل وفقا لقناة "سكاى نيوز الإخبارية، إلى تبنى نظام جديد من القيود لمواجهة استخدام وانتشار الأسلحة الكيماوية".

وحث القادة على التعاون بشكل وثيق أكثر وبالتشاور مع حلف شمال الأطلسى لمواجهة التهديد الذى تمثله "نشاطات استخباراتية معادية".

ويأتى ذلك بعد 3 أشهر على هجوم بغاز للأعصاب فى مدينة سالزبرى البريطانية، نسبه الغرب إلى موسكو.

 


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