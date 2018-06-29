الإفراج عن شقيق المعارض الروسى نافالنى

ناريشكينو (أ ف ب)

أفرج الجمعة، عن شقيق المعارض الروسى أليكسى نافالنى بعدما أمضى عقوبة فى السجن استمرت 3 سنوات ونصف سنة، بسبب قضية اختلاس أموال اعتبر أن دوافع سياسية وراءها.

فقد خرج أوليج نافالنى الذى كان يرتدى ثيابا سوداء ويضع نظارتين شمسيتين، من مجمع للسجون فى قرية نارشينكو التى تبعد أكثر من 300 كلم جنوب موسكو، ثم عانق زوجته فشقيقه، كما أفاد مصور وكالة فرانس برس.

وقال لمجموعة من أنصاره وصحفيين كانوا ينتظرونه أنه مستعجل للعودة إلى منزله.

وفى 30 ديسمبر، حكم القضاء الروسى على أليكسى نفالنى بعدما اتهمه بالاختلاس، بالسجن 3 سنوات ونصف سنة مع وقف التنفيذ، فيما حكم على شقيقه أوليج بالعقوبة نفسها ولكن فى شكل نافذ.